مدرب الإسماعيلي: إذا درب مورينيو الفريق في نفس التوقيت لم يحقق نفس نتائجي

الإسماعيلي أعلن عن تولي تدريب الفريق لمدير فني أجنبي

تحدث أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي إنه تولى تدريب في وقت صعب للغاية، وحقق نتائج جيدة لما أتيح له من إمكانيات بالفريق وقتها.

وأعلن الإسماعيلي في وقت سابق تولى الفرنسي جوميز مدربًا للفريق، بعدما تولى السلحدار الفريق بشكل مؤقت خلال المرحلة الأخيرة.

ويسعى جوميز خلال الفترة المقبلة لاستعادة الانتصارات وتحقيق نتائج طيبة مع الدراويش من أجل تحسين المركز في البطولات الذي يشارك بها.

وقال السلحدار في تصريحات تلفزيونية: "توليت الفريق كمدير فني في وقت صعب للغاية، وأنا أؤيد قرار الإدارة من أجل عودة الإسماعيلي مرة أخرى".

وأضاف: "في الفترة التي توليت بها الفريق، إذا تعاقد النادي مع جوزيه مورينيو كان لم يحقق النتائج نفسها، لأن أي مدرب أجنبي لم يتحمل ما حدث وقتها".

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وتابع السلحدار: "طلبنا تدعيم مركز الهجوم في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تقوية الفريق خلال النصف الثاني من الموسم".

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 12 جولة حيث حصل على 14 نقطة فقط.