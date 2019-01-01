مدرب الأهلي يطالب باللعب النظيف وعدم التحايل: النقطة أصبحت غالية جدًا

الدوري المصري مشتعل في جولاته الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب سامي قمصان؛ المدرب المساعد للأهلي المصري، بضرورة تطبيق قواعد اللعب النظيف خلال الجولات الأخيرة من الدوري الممتاز، مشددًا على أهمية كل نقطة لكافة الفرق، واصفًا الموسم الجاري بالاستثنائي.

المارد الأحمر حقق فوزًا مثيرًا أول أمس السبت، أمام سموحة بهدف قاتل في الدقيقة 8+90، تسبب في اعتراضات واسعة، نظرًا لاحتساب الحكم سبع دقائق فقط وقت بدل ضائع، إلا أنه تم زيادة الوقت لسقوط أحد لاعبي الفريق السكندري خلال هذه الفترة.

وقال قمصان، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "تجاوزنا محطات صعبة في الدوري، والآن أمامنا أربع مباريات لا تقل صعوبة عن سابقتها، خاصة وأن الموسم الجاري استثنائي، وفقًا لترتيب الفرق المهددة بالهبوط، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات المقبلة ورغبة الجميع والقتال من أجل الفوز أو التعادل".

وأضاف: "كل الفرق من حقها أن تقاتل في المباريات، والنقطة أصبح ثمنها غالي جدًا في الجولات الأخيرة، لكنني أتمنى أن يستمر الأهلي في مشواره نحو حصد اللقب".

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مدرب الشياطين الحمر تابع تعليقًا على إهدار الوقت خلال المواجهة الأخيرة أمام الفريق السكندري: "لا بد أن تطبق قواعد اللعب النظيف من خلال عدم التحايل من أي فريق لإضاعة الوقت، خاصة وأن كرة القدم منافسة شريفة بين الجميع ومن حق كل الفرق أن تقاتل لتحقيق هدفها".

واختتم معلقًا على شائعات رحيل الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بنهاية الموسم الجاري: "أي شائعات عن رحيل جهاز فني أو لاعب لن تهز الفريق ولن تؤثر عليه، نحن جميعًا على علم أن مثل هذه الشائعات هدفها الأول والأخير هو زعزعة استقرار الفريق والتأثير على مشواره بالدوري، وهو ما لم ولن يحدث".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، بفارق أربع نقاط عن الزمالك، صاحب الوصافة بـ66 نقطة من 29 مباراة.