مدرب الأهلي يُطالب الجهاز الطبي بتجهيز المصابين قبل مواجهة النصر

يعمل الجهاز الطبي بنادي الأهلي السعودي بكل قوة على تجهيز اللاعبين المصابين خلال الفترة الحالية، نظرًا لتواجد العديد من اللاعبين المصابين.

ويُعاني النادي الأهلي من غياب الكثير من الأسماء بسبب الإصابة ما حرم الفريق من خدماتهم في المباريات الماضية.

ويدخل الراقي مباراة فريقه المُقبلة يوم الأحد في غياب 6 من لاعبيه بمواجهة القمة المنتظرة أمام النصر الأحد المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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ويفتقد الراقي مهند عسيري مهاجم الفريق ونوح الموسى ويوسف الحربي لاعبا المحور في الفريق، ومعتز هوساوي ومحمد خبراني لاعبا خط الدفاع، ومحمد العويس حارس المرمى.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش في الاستفادة من خدمات هؤلاء النجوم خلال المواجهات المقبلة.

يُذكر أن نادي الأهلي قد خسر أمس أمام التعاون ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف مقابل لا شيء.