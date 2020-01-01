مدرب الأهلي: لقاء الجيش قد يشهد مشاركة صالح جمعة وبعض البدائل

الأهلي يفضل إراحة الأساسيين أمام طلائع الجيش.

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق النادي الأهلي، على أن مباراة طلائع الجيش القادمة، ببطولة الدوري المصري الممتاز، ستشهد ظهور العديد من العناصر البديلة، لإراحة الأساسيين.

الأهلي يواجه طلائع الجيش، بالجولة 34 والأخيرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء يوم السبت المقبل، بعدما حسم اللقب مبكرًا، وقبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قمصان قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "مواجهة طلائع الجيش قد تشهد ظهور صالح جمعة ومحمود وحيد، بالإضافة لإراحة عددًا من العناصر الأساسية، مثل مروان محسن وجونيور أجايي وغيرهما".

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مدرب الأهلي تابع: "سنبدأ بالتفكير في مباراة الجيش بداية من يوم الإثنين، والتفكير الأقرب هو إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين ومنح بعض اللاعبين الأساسيين راحة".

سامي تحدث عن وضعية أحمد فتحي مع الأهلي، حيث قال: "مواجهة طلائع الجيش ستكون الأخيرة لفتحي مع الأهلي، ولن يتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ورحيله أصبح واقع، ومحمد هاني أصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة خلال الفترة القادمة".

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واختتم قمصان تصريحاته متحدثًا عن مروان محسن، حيث قال: "الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، نجح في رفع الضغوطات عن مروان، واللاعب أصبح هداف الفريق الآن بثلاثة أهداف، وما نريده من الجماهير هو مساندته فقط".

الأهلي نجح في حجز بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التغلب على الوداد البيضاوي المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.