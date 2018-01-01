مدرب الأهلي: جيما سيكون قويًا على أرضه ونتمنى ألا يتأثر اللاعبين بعاملين

المارد الأحم يسعى للتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على حساب الفريق الإثيوبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عادل مصطفى؛ المدرب المساعد بالأهلي المصري، على صعوبة مواجهة جيما الإثيوبي، موضحًا أن ظروف اللقاء ستكون مختلفة تمامًا عن لقاء الذهاب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم الأحد، بإثيوبيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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مصطفى قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "المباراة ستكون صعبة، وأي مباراة خارج مصر تكون صعبة، بجانب أن نتيجة لقاء الإياب ليست مريحة، سجلنا هدفين فقط، ومفاجآت أفريقيا واردة، أوصلنا هذه الفكرة للاعبين، للاستعداد جيدًا للقاء".

وأضاف: "الظروف ستكون مختلفة تمامًا عن لقاء الذهاب، هنا كان الملعب أفضل، وفي إثيوبيا سيكون هناك جماهيري كبيرة ونقص أكسجين، نتمنى ألا يؤثران على اللاعبين.

"ليس أمامنا خيار آخر سوى التأهل، المباراة حساسة كونها مباراة حسم المتأهل، لذلك سنلعب لشكل إيجابي، لتحقيق الفوز".

مدرب الشياطين الحمر تابع: "ربما يكون الحضور الجماهير بإثيوبيا ليس كبيرًا، لكن عندما يلعب الأهلي فمن المؤكد أن الاستاد سيمتلئ عن آخره.

"جيما ليس سيئًا، يمتلك خط أمامي جيد، يجيد الوصول للمرمى، بالإضافة إلى أنه سيمتلك الثقة كونه على أرضه، عكس الذهاب ربما كانوا خائفين قليلًا من مواجهة بطل أفريقيا على أرضه، لذلك المباراة ستكون مختلفة، وتحتاج تركيز كبير مننا".

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واستكمل: "تخطينا مرحلة الإخفاقات بعد أفريقيا والبطولة العربية، نسير حاليًا بشكل جيد، هناك روح وهناك من تطور أدائهم وأصبحوا يخلقوا العديد من الفرص على المرمى، وننتظر عودة المصابين.

"الأهلي دائمًا يلعب بمن لديه، ربما تكون هناك فوارق فنية بين لاعب وآخر، لكن الروح تظل حاضرة، ولدينا لاعبين على مستوى عالٍ، والدليل أننا نخوض الدوري بمجموعة غير مجموعة دوري الأبطال، لذلك أنا متفائل بالمرحلة المقبلة".

يذكر أن لقاء الإياب بمصر انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية، سجلها مروان محسن وناصر ماهر.