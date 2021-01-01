مدرب الأهلي السابق: تحكم اللاعبين أحد أسباب عدم استقرار الراقي

الأهلي يعاني خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج

تحدث الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني السابق للأهلي السعودي، عن أكبر أزمات الفريق خلال السنوات الأخيرة، وأكد على حزنه بسبب نتائج الراقي.

ويعاني الأهلي في الوقت الحالي بسبب نتائجه المتراجعة والتي أدت إلى رحيل الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني السابق، عقب الخسارة في 5 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخ الراقي بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال برانكو إيفانكوفيتش لموقع "أخبار 24"، إن أكبر أزمات الأهلي خلال الفترة الأخيرة يرجع لسيطرة بعض اللاعبين في قواعد الفريق، ورفض تنفيذ تعليمات المدير الفني.

وأضاف الكرواتي خلال تصريحاته: "كل التوفيق للروماني ريجيكامب، أنا لا أعرفه شخصيًا، ولكنني أتمنى ان يتحكم في الفريق بشكل جيد".

الأهلي أعلن مؤخرًا التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني الأسبق للهلال السعودي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، وسيتم تحديد موقفه في الموسم الجديد حسب نتائج الراقي.

الراقي يتواجد في المركز السابع بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 24 جولة حيث حقق الفوز 10 مباراة وتعاد في 5 وتلقى 9 هزائم.