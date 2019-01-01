مدرب الأردن: مصيري ليس بيدي وأتمنى الاستمرار حتى 2022

المدير الفني للمنتخب الأردني يتمنى استمراره في منصبه لإعداد النشامى لمونديال قطر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البلجيكي فيتال بوركليمانز، المدير الفني للمنتخب الأردني، على أنه لا يعرف مصيره مع النشامى، بعد الخروج من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

المنتخب الأردني ودع كأس أمم آسيا 2019، بعد الخسارة من نظيره الفيتنامي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المدرب البلجيكي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مصيري غامض واستمراري مع المنتخب الأردني ليس بيدي الآن".

📰 تقارير صحفية تشير إلى أن جروس سيعطي فرصة لكلًا من أحمد مدبولي ومحمد عنتر والمغربي حميد أحداد في مباريات الفريق عقب مواجهة بيراميدز المقبلة pic.twitter.com/UjOQr4w7rl — جول مصر (@goaleg) January 20, 2019

مدرب المنتخب الأردني تابع: "قرار إقالتي متروك للاتحاد الأردني لكرة القدم، ولدي رغبة في مواصل العمل من أجل إعداد هذا الجيل لمونديال 2022".

وعن الخروج على يد فيتنام، قال فيتال بوركليمانز: "المنافس استحق الفوز، وتأهله ليس مفاجأة، لأن لاعبي المنتخب الأردني كانوا خائفين".

خروج الأردن من كأس آسيا، جاء بعدما حقق نتائج رائعة في دور المجموعات بكأس آسيا، متصدرًا لمجموعته، متفوقًا على أستراليا حامل اللقب.