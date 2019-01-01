مدرب الأردن: لن نتهاون أمام فلسطين وجاهزون للفوز
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أكد البلجيكي فيتال بوركيلمانز، المدير الفني للمنتخب الأردني، على أن فريقه جاهز لمواجهة فلسطين، في كأس أمم آسيا.
المنتخب الأردني سيواجه نظيره الفلسطيني مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات.
بوركيلمانز قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جاهزون لخوض الديربي الكبير أمام منتخب فلسطين، من أجل إثبات جاهزيتنا للدور المقبل بكأس آسيا".
👍 أقوى هجوم في #كأس_آسيا2019: 🇶🇦 - 8⃣ أهداف ⚽️
👎 أضعف دفاع في #كأس_آسيا2019: 🇰🇵 - دخل مرماها 🔟 أهداف ⚽️#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/gBgktr2srp — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 14, 2019
مدرب الأردن أشار إلى أن فريقه لن يتهاون خلال لقاء فلسطين، حيث قال: "من غير الممكن التهاون أمام الخصم الذي نحترمه بشدة".
وتأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ16 بكأس آسيا، بعد الفوز على أستراليا وسوريا، حيث يحاول السيطرة على صدارة المجموعة بالفوز على فلسطين.
المنتخب الفلسطيني يحتاج للفوز، على أمل التأهل إلى الدور الثاني، ضمن أفضل ثوالث في المجموعات.