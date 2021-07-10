سكالوني: ميسي لا يحتاج بطولة مع الأرجنتين ليثبت أنه الأفضل في التاريخ!

لا يحتاج ليونيل ميسي للفوز بكوبا أمريكا أو أي لقب مع الأرجنتين لإثبات أنه الأفضل في التاريخ.

ينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة جديدة لقيادة بلاده إلى منصات التتويج ليظفر بأول ألقابه معها لكن مدربه ليونيل سكالوني يعتقد أن ميسي ليس بحاجة للفوز بأي لقب.

وتلعب الأرجنتين مع البرازيل مستضيفة بطولة كوبا أمريكا 2021، فجر الأحد، على كأس البطولة في المباراة النهائية.

وكان ميسي قد خسر نهائي كأس العالم 2014 مع الأرجنتين ونهائيي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016.

هل ميسي بحاجة للفوز بكوبا أمريكا؟

تحدث ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن اللقاء وتطرق للحديث عن ميسي وقال: "فاز أو لم يفز فسيبقى أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ. ليس بحاجة للفوز بلقب ليثبت ذلك".

وتابع مدرب الأرجنتين "ميسي أظهر بالفعل أنه أفضل لاعب في التاريخ حتى الخصوم يعرفون ذلك. نحتاج للفوز لتكليل جهودنا، نعمل جاهدين على عدم خرق الفقاعة الطبية وعدم حدوث أي عدوى بفيروس كورونا".

لماذا يجب على الأرجنتينيين الفخر بمنتخبهم؟

وعبر ليونيل عن فخره بلاعبيه وقال: "متحمس جدًا لقيادة مجموعة تعرف جيدًا قيمة تمثيل بلادها. فخور جدًا بهم. لو علم كل أرجنتيني ما يفكر فيه اللاعبون سيكون فخورًا بهم. يقومون بمجهود كبير بعضهم لم ير أبنائه. بالنسبة لنا اللقب هو قدومنا إلى هنا".

ويعتقد سكالوني أن نهائي كوبا أمريكا مجرد مباراة "حللنا البرازيل، نعرف الفريق ونستعد لمواجهتهم. هو نهائي كوبا أمريكا لكن يجب أن تسير الأمور بيسر مع أخذ الاحتياطات؛ الفوز ممكن دون قلق لأنها مباراة كرة قدم".

اقرأ أيضًا:

الأرجنتين مهددة بفقدان سلاحها الأقوى ضد البرازيل

كوبا أمريكا 2021 | مارتينيز يقود الأرجنتين للنهائي وإقصاء كولومبيا بركلات الترجيح

ما هو المنتخب الأكثر تحقيقًا للقب بطولة كوبا أمريكا؟