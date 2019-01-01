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بطولة كوبا أمريكا

مدرب الأرجنتين: كوبا أمريكا لم تبدأ بعد بالنسبة لنا

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ليونيل سكالوني يتحدث عن مباراة الأرجنتين أمام باراجواي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني إن كوبا أمريكا لم تبدأ بعد بالنسبة لمنتخب بلاده.

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وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر في مباراته الأولى في كوبا أمريكا أمام منتخب كولومبيا بهدفين مقابل لا شيء.

وحول ذلك، قال سكالوني إن الخسارة في المباراة الأولى لا تعني خروج منتخب الأرجنتين من دائرة المنافسة على البطولة.

وأضاف: "بالنسبة لنا البطولة لم تبدأ حتى الآن لأننا لم نظهر فيها بالوجه الحقيقي الذي نريد أن نظهر به، هذا سيحدث في قادم المباريات"

وتابع: "حالة لاعبي المنتخب ترضيني وأشعر بقدرتهم على تجاوز ما حدث أمام كولومبيا وتقديم بطولة تليق بهم وباسم منتخب الأرجنتين"

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يذكر أن هزيمة الأرجنتين أمام كولومبيا تعد هي الهزيمة الأولى للتانجو في كوبا أمريكا منذ خسارة المباراة النهائية لنسخة 2007 أمام منتخب البرازيل.  

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