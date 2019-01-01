مدرب اسكتلندا يتفادى الدخول في صدام مع إيمري

مدرب القلوب الشجاعة يحترم قرار أوناي إيمري

تفادى مدرب المنتخب الاسكتلندي ستيف كلارك الدخول في صدام مع نظيره في آرسنال أوناي إيمري، وذلك بالاستجابة لطلب الأخير باستبعاد المدافع الظهير كيران تيرني من قائمة القلوب الشجاعة، التي ستخوض مباراتين هذا الشهر.

وأكد مدرب المنتخب البريطاني أنه لن يضم المدافع المنضم حديثًا للمدفعجية، كإجراء احترازي بناء على طلب الجهاز الطبي للنادي اللندني، على اعتبار أنه ما زال بحاجة لمزيد من الوقت للتعافي تمامًا من الإصابة.

وشارك القادم من سيلتك الصيف الماضي مع فريق تحت 23 عامًا، وتبعها بظهور أول مع كتيبة أوناي إيمري في ليلة اكتساح نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة في كأس كاراباو، لكنه لم يكن ضمن قائمة مباراة الإثنين ضد مانشستر يونايتد، التي انتهت بهدف لمثله.

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وفي رده على سؤال حول ضم كيران تيرني للقائمة التي ستواجه روسيا وسان مارينو هذا الشهر في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، قال كلارك "كنت على وشك ضمه، لكن من الواضح أنهم في آرسنال يفضلون عدم ضمه في الوقت الراهن لأنه لم يشارك سوى في 70 دقيقة في مباراة رسمية، وعلينا احترام قرار النادي بشأن ذلك".