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كأس الاتحاد الأفريقي

مدرب اتحاد طنجة: لن نكون لقمة صائغة للزمالك

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أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد عبد الرحيم طاليب، المدير الفني لفريق اتحاد طنجة المغربي، على أن مواجهة الزمالك ستكون قوية، لأنه يعد واحدًا من أقوى الفرق المصرية والإفريقية.

وتولى عب الرحيم طاليب مسؤولية تدريب اتحاد طنجة، خلفًا للتونسي أحمد العجلاني، والذي رحل بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

طاليب قال خلال تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "لا شيء يقول بأننا سنهول في تقدير الزمالك أو سنكون لقمة صائغة له".

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المدرب المغربي تابع: "أملك خبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات وسنحاول تحضير اللاعبين ذهنيا وتكتيكيا ليقفوا الند للند أمام الزمالك".

عبد الرحيم طاليب كشف عن أول مهامه مع اتحاد طنجة حيث قال: "أول مهمة سنقوم بها هي إخراج اللاعبين من حالة الشك التي دخلوها مع توالي النتائج السلبية".

وأوقعت قرعة كأس الكونفدرالية الزمالك مع اتحاد طنجة، في ملحق دور الـ32.

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