مدرب إيفرتون بعد السداسية: ارتكبنا الكثير من الأخطاء

"واصلنا ارتكاب الأخطاء، ولا يمكنك فعل ذلك أمام فريق مثل توتنهام"

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون حزنه من ارتكاب فريقه للأخطاء أمام توتنهام هوتسبر، في المباراة التي انتهت بفوز ساحق للأخير 6-2.

وقال سيلفا في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة:"ينتابنا شعور سيئ للغاية كما يجب أن نكون الآن، أردنا تحقيق شيئاً مختلفاً وحاولنا منح جماهيرنا شعور مختلف". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"لقد بدأنا جيداً والهدف الثاني (الذي تم إلغاؤه لإيفرتون) كان حدثاً محورياً، الحكم رأى شيئاً ما، ثم ارتكبنا خطأ كبيراً ومنحناهم فرصة التعادل".

وأوضح:"بعد ذلك كان علينا الإبقاء على الشكل والنسق، كان يجب علينا أن نواصل شراستنا وأن نلعب بطريقتنا".

وتابع:"ولكننا واصلنا ارتكاب الأخطاء، ولا يمكنك فعل ذلك أمام فريق مثل توتنهام، لقد لعبوا بشكل أسرع كثيراً".

وهوت الخسارة بإيفرتون إلى المركز الحادي عشر بـ24 نقطة، فيما استمر توتنهام في المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 42 نقطة.