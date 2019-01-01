تصفيات كأس أوروبا

مدرب إسبانيا للشباب يرحب براموس في أوليمبياد طوكيو

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Getty Images
للاستفادة من خبرته الدولية الواسعة مع المنتخب الأول

رحب لويس دي لا فوينتي رئيس منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، بانضمام المدافع المخضرم سيرخيو راموس لفريقه في أولمبياد طوكيو 2020.

لوائح دورة الألعاب الأوليمبية بكرة القدم، تمنح أي منتخب ضم 3 لاعبين فوق السن بكل فريق، ويعتبر راموس من أقرب المرشحين لدخول قائمة إسبانيا.

دي لا فوينتي قال في تصريحات صحفية:"من الفخر لنا تواجد لاعبين أصحاب خبرة دولية كبيرة وعقلية مميزة باللعبة مثل راموس".

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وأضاف:"بكل تأكيد لو كان لديه الاستعداد التام للسفر معنا لا يمكنني رفض هذه الفرصة، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

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وتابع:"راموس لاعب شجاع ولديه الرغبة الدائمة في بذل أي مجهود استثائي لمساعدة فريقه ووجوده سيرفع كثيراً من حظوظنا في الميدالية الذهبية".

وتأتي هذه الكلمات بعد تلميح راموس برغبته في اللعب بالأولمبياد، لإضافة المزيد من الإنجازات بسجله الدولي مع بلاده، بعدما أصبح مؤخراً أكثر اللاعبين مشاركة بتاريخ المنتخب الأول.

 
 

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