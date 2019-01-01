مدرب أياكس: كنا على بعد خطوة من النهائي.. ولكنها قسوة كرة القدم

إريك تين هاج لا يصدق ما حدث لفريقه أياكس أمستردام بعد الإخفاق في بلوغ النهائي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام عن إحباطه وحزنه من خسارة فريقه الدرامية أمام توتنهام هوتسبر والإخفاق في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الهولندي قد خسر في ملعبه بثلاثية مقابل هدفين في الدقيقة الـ 95، ليخفق في التأهل للمباراة النهائية لتفوق توتنهام بقاعدة الهدف الاعتباري، رُغم فوز أياكس بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

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وقال تين هاج في تصريحاته عقب المباراة: "كنا الأقرب لبلوغ المباراة النهائية، ولكننا خسرنا في الثانية الأخيرة، لقد أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن الأمر لم ينتهِ بعد، وكما ظهر في أداء توتنهام فهم لم يصبهم اليأس وواصلوا الضغط علينا حتى أحرزوا الهدف الثالث".

كما أضاف مدرب الفريق الهولندي: "كنا الأفضل بامتلاك الكرة في الشوط الأول، لا يمكن أن ألوم أحد من اللاعبين، لقد قدمنا موسمًا لا يصدق، ولكنها قسوة كرة القدم، علينا الآن أن نركز في الدوري من أجل تحقيق الثنائية بعد الفوز بالكأس، وعلينا أن نحاول مرة أخرى للظفر بلقب أوروبي".

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي توج فيها أياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا كانت عام 1995.