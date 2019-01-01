مدرب أياكس: فريقي حارب كالأسود أمام توتنهام

انتصار كبير ومهم لأياكس في لندن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد إيريك تين هاج، مدرب أياكس، بالأداء الذي قدمه لاعبو فريقه في الانتصار على توتنهام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتصر الفريق الهولندي بهدف بتوقيع دوني فان دي بيك على ملعب "وايت هارت لين"، بانتظار موقعة الإياب الأسبوع المقبل في أمستردام.

وقال تين هاج مع "زيجو سبورت": "إنجاز كبير، حاربنا كالأسود، الجزء الأول لعبنا كرة جيدة وسجلنا هدف مستحق، سيطرنا ثم فشلنا في الأداء".

وأضاف: "أضعنا الفرص ولكن خرجنا بالنتيجة الجيدة، لم نتوقع تغير الطريقة بعد خروج فيرتونخين ولم نحتفظ بالكرة وهذا صعب الأمور".

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وأكمل تين هاج: "توتنهام لعب بأسلوب استغلالي والضغط عليهم كلفنا طاقة كبيرة، أردنا الاحتفاظ بالكرة ولم نفلح واضطرينا لتغيير الرسم التكتيكي".

واستمر: "توتنهام تعرف على أسلوبنا وكذلك نحن، نحن في منتصف طريق العبور ونحتل موقع جيد قبل لقاء العودة، فان دي بيك كان رائعاً اليوم هجومياً ودفاعياً وغطى مساحات شاسعة".

ويقام لقاء العودة على "يوهان كرويف أرينا" مساء الأربعاء القادم وسيكفي الهولندييون التعادل أو الانتصار بأي نتيجة للعبور.