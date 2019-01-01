مدرب أياكس السابق يطالب مانشستر سيتي بضم دي ليخت

مايكل بوس المدير الفني الأسبق لفريق أياكس يؤكد أن انضمام ماتياس دي ليخت لمانشستر سيتي سيكون مفيدًا بشكل أكبر لمسيرته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مايكل بوس المدير الفني الأسبق لفريق أياكس أمستردام الهولندي أن ماتياس دي ليخت ليس في حاجة للمزيد من الخبرات في صفوف فريقه الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوس وأكد خلالها أن انضمام أياكس لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيكون أفضل بالنسبة له.

🏆 الفائزون بالدوريات الخمس الكبرى موسم 17-18:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇸 برشلونة

🇮🇹 يوفنتوس

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇩🇪 بايرن ميونيخ



🏆 الفائزون بالدوريات الخمس الكبرى موسم 18-19:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇸 برشلونة

🇮🇹 يوفنتوس

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇩🇪 بايرن ميونيخ



احتفل قبل عام ، احتفل الآن!😎 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وقال بوس: "عادة ما سأقول للاعب مثل دي ليخت أن يتمهل في اختياره، وأن يأخذ المزيد من الخبرة في صفوف أياكس بالدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا، لكن ماتياس هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، وقد وصل لتلك المرحلة بالفعل".

وأضاف: "السؤال الحقيقي ما هي الخطوة الأفضل بالنسبة له؟ بالنسبة لي يجب أن يكون نادي يستطيع اللعب فيه، لو كنت من مانشستر سيتي لتحركت من أجله على الفور بعد رحيل كومباني وعدم وجود تفاهم كبير بين أوتاميندي ولابورتي".

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وأكمل: "اسمع عن برشلونة أيضًا، لكن ذلك سينجح حال رحل أومتيتي فقط عن الفريق، وسيكون عليه التعامل مع بيكيه وأن يلعب على اليسار، وهو يستطيع ذلك".

جدير بالذكر أن دي ليخت أصبح قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف برشلونة في الصيف، إلا أن مفاوضات إدارة النادي الكتالوني مع وكيله تؤخر الإعلان الرسمي.