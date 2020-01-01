مدرب أوساسونا السابق يعترف بشراء مباريات في الدوري الإسباني

ومعه 10 آخرون يواجهون تهم تحت مسمى جرائم اختلاس وإفساد كرة القدم

أقر مدرب أوساسونا السابق أنخيل فيزكاي، بصحة التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، بالتلاعب في مباريات في الدوري الإسباني في الفترة بين عامي 2012 و2014.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مدرب أوساسونا السابق، قد اعترف في محكمة "نافارا الإقليمية"، بمشاركته في التلاعب بنتائج المباريات، بدفع حوالي 400000 يورو، خلال فترة توليه قيادة الفريق.

ولم يكذب ما وُجه إليه، بدفع 400000 يورو، ليفوز على خيتافي بهدف نظيف في الجولة الـ35 لليجا نسخة 2012-2013.

وشملت الرشوة دفع مبالغ لأندية أخرى، لمساعدة أوساسونا على البقاء في الدوري الإسباني، بتحويل 150.000 لبعض من مسؤولي بلد الوليد ليفوز الفريق في ديبورتيفو في نفس الموسم.

زيدان: لم أحسم مصير رينير وهذا هدفنا قبل غلق السوق

واعترف المدرب بأنه شارك في تلاعب آخر، بدفع 150.000 أخرى لريال بيتيس ليهزم سيلتا فيجو، بالإضافة لـ400.000 لنفس لنادي الأندلسي ليفوز على بلد الوليد في الموسم التالي.

وأدلى المدرب السابق بهذه الاعترافات في وجود 10 متهمين آخرين، منهم مدراء سابقين في أوساسونا وثلاثة لاعبين سابقين في بيتيس جنبًا إلى جنب مع اثنين وكلاء لاعبين.

ويواجهون جميعًا عدة تهم تندرج تحت مسمى جرائم اختلاس وتزوير حسابات سنوية وإفساد رياضة كرة القدم.