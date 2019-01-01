مدرب أوراوا الياباني: سنقاتل في الإياب أمام الهلال من أجل التتويج

الهلال حقق فوزًا هامًا على أوراوا في السعودية

تحدث سويوشي أوتسوكي المدير الفني لأوراوا الياباني، عن الهزيمة أمام الهلال، بهدف دون رد، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وضعف موقفهم في التتويج.

وحقق الهلال الفوز على أوراوا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جامعة الملك سعود"، أحرز الهدف كاريلو بعد عرضية رائعة من البريك.

وقال أوتسوكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "انتهت المباراة فهي شوط أول من النهائي، وهناك شوطًا أخر هناك في سايتاما".

وأضاف مدرب أوراوا: "لم نبالغ في الدفاع أمام الهلال كما يقال، فنحن استقبلنا هدف واحد فقط، سنعمل على تصحيح الأوضاع في لقاء الإياب".

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وتابع أوتسوكي: "مازالت الكرة في ملعبنا وسنقاتل في لقاء الإياب من أجل التتويج، وحارس مرمانا قدم مباراة أكثر من رائع وأنقذ أكثر من فرصة محققة".

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 24 نوفمبر الجاري، في اليابان من أجل الإعلان عن الفريق المتوج بدوري أبطال آسيا.