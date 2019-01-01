مدرب ألمانيا السابق: ربما كوتينيو لا ينتمي للطراز العالمي

فوجتس متشكك للغاية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيرتي فوجتس مدرب ألمانيا السابق تشككه بشأن صفقة انتقال كوتينيو لاعب برشلونة على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ.

وقال فوجتس في عموده بموقع تي أونلاين الألماني:"للوهلة الأولى تبدو صفقة إعارة كوتينيو كصفقة عظيمة للبوندسليجا".

وأضاف:"ولكني أريد أن أسأل: لماذا يرحل لاعب في السابعة والعشرين من عمره عن نادي مثل برشلونة؟ لأنه استسلم بشأن التألق هناك".

وأوضح:"ربما هو ليس لاعباً من الطراز العالمي، ولكنه لاعب قد يكون في الموسم الجديد بديلاً لبرشلونة".

يذكر أن الصفقة تمت قبل بضعة أيام، بحق شراء في نهاية الموسم قيمته 120 مليون يورو.