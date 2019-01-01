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مدرب أستراليا يتحدث عن مواجهة الإمارات وعاملي الأرض والجمهور

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أستراليا
مواجهة قوية بين الإمارات وأستراليا في ربع نهائي كأس آسيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث جراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، عن مواجهة الإمارات في دور ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في الإمارات.

ويواجه المنتخب الأسترالي نظيره الإماراتي، على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن مباريات ربع نهائي مساء الغد الجمعة.

وقال أرنولد في تصريحات بالمؤتمرالصحفي للمباراة: "عادة أعلن تشكيل الفريق ليلة المباراة عقب أخر تدريب، ولكنني قررت أن لأ أعلن حتى غدًا".

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وأضاف: "لعبنا قبل 3 أيام فقط، أريد رؤية اللاعبين اليوم ومدى استعداداهم للمباراة، أرغب أن يكونوا جاهزين جميعهم من الناحية الذهنية للقاء الغد".

وعن مواجهة الإمارات على أرضها، قال: "يمكن أن يكون ذلك عاملًا مساعدًا أو يأتي بنتيجة عكسية، وتضع الكثير من الضغوط على أصحاب الأرض".

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ويسعى المنتخب الإماراتي للفوز على أستراليا، واستكمال مسيرة المنافسة على اللقب الذي يقام على أرضه ووسط جماهيره أملًا في التتويج به.

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