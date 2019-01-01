مدرب أستراليا: مستوى الخصوم تغير منذ تتويجنا باللقب

جراهام أرنولد مدرب أستراليا يزيح الضغوط عن فريقه بتصريحات دبلوماسية

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا، إن مستوى منافسيه في البطولة قد تغير كثيرًا عن آخر تتويج لهم، في النسخة الماضية عام 2015.

ويشارك المنتخب الأسترالي في المجموعة الثانية من كأس الأمم الأسيوية في نسختها السابعة عشرة، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

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ويلعب منتخب الكانغر في مجموعة تضم منتخبات سوريا وفلسطين والأردن.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأسترالي رحلة دفاعه عن اللقب بملاقاة منتخب الأردن يوم الأحد، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وعن البطولة قال أرنولد: "لقد أحرزنا اللقب الأسيوي قبل أربعة أعوام وأسعدنا الشعب الأسترالي، ولكن هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في الفترة الأخيرة، ولكننا سعداء بالتواجد بالإمارات ومشاهدة مباراة الافتتاح بين البلد المضيف ومنتخب البحرين".

كما أضاف مدرب المنتخب الأسترالي: "مواجهة الأردن لن تكون سهلة، ولكننا حضرنا لها جيدًا".