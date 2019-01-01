مدرب أرسنال المؤقت يلمح لرحيله عن الفريق

تعرف على تصريحات ليونجبرج حول منصبه في أرسنال

كشف فريدريك ليونجبرج، المدير الفني المؤقت لنادي أرسنال، عدم استمراره لفترة طويلة في منصبه وسوف يتم استبداله والتعاقد مع مدرب دائم مطالبًا الإدارة بسرعة اتخاذ القرار.

ليونجبرج جاء بديلًا لأوناي إيمري المقال ولم يحقق سوى انتصار وحيد في الدوري وآخر في اليوربا ليج.

وقال المدرب السويدي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لقد خضنا العديد من المباريات الصعبة ولكن تعلمنا الكثير وعرفنا عن اللاعبين ومستوى الفريق".

وتابع: "رغم أنّ فريق العمل كان محدودًا ولم أمتلك أي صلاحيات للتعاقد مع أحد في الطاقم التدريبي لكننا قدمنا مستوى جيدًا. النادي هو صاحب القرار الأخير وكل شيء وارد الحدوث".

ليونجبرج أشار إلى أنّه يمتلك حاليًا بير ميرتساكر في طاقمه التدريبي لكنّه أيضًا مدربًا بالأكاديمية لأنّه لم يستطع اختيار فريق العمل مشيرًا إلى عدم رغبته الانتظار لعدة أشهر بهذه الطريقة وهو عاجز عن إدارة الفريق بالصورة التي يرغب فيها.

واختتم: "الإدارة أخبرتني أنّه في حال التوصل إلى قرار فالأمر انتهى مما يشير إلى مغادرتي النادي لكن كل ما أتمناه أن يصدر القرار الأخير قريبًا لأني لا أستطيع العمل بهذه الطريقة".

جدير بالذكر أنّ الجانرز في مفاوضات مع مارسيلينو وكارلو أنشيلوتي ونونو سانتو لقيادة الفريق.