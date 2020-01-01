مدرب أتالانتا: مجاملة تحكيمية ليوفنتوس؟ هذا هو المعتاد في إيطاليا

جاسبريني يهاجم التحكيم بعد التعادل مع يوفنتوس

أكد جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لنادي أتالانتا، أنّ التحكيم في الدوري الإيطالي يمنح ليوفنتوس معاملة خاصة مقارنة بباقي الأندية، منتقدًا طريقة إدارة المباريات في السيري آ.

أتالانتا تعادل بهدفين لمثلهما أمام يوفنتوس في مباراة شهدت حصول البيانكونيري على ركلتي جزاء سجلهما كريستيانو رونالدو.

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وقال جاسبريني في تصريحات لـ DAZN: "ركلة الجزاء الأولى لم تكن واضحة؟ لا بالطبع كانت واضحة بالنسبة للقوانين في إيطاليا. بالنسبة لي هذه هرطقة لقد قطعوا ذراعنا، هل هناك تدخل مؤثر في النتيجة كذلك في باقي الدوريات؟ لا أعتقد فالأمر في إيطاليا يسير بصورة مختلفة فباقي الدوريات لا تمنح ركلات الجزاء بهذه الطريقة".

وتابع: "لعبنا مباراة رائعة للغاية أمام متصدر الدوري الإيطالي وقلت للاعبين أننا يجب أن نخوض اللقاء وكأنّه في دوري أبطال أوروبا لأننا سنواجه فرقًا بهذه الجودة في أغسطس".

المدرب أشار إلى أنّه محبط للغاية من التعادل، وخاصة أنّ الفريق ظهر بأفضل ما لديه وكان يستحق الفوز.

واختتم: "لقد تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ونود تكرار الأمر في الموسم الحالي ونحافظ على مستوى الفريق على هذا النحو، وبعدها سوف نتطور دون شك".

جدير بالذكر أنّ أتالانتا سوف يواجه باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 12 أغسطس المقبل.