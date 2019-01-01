مدربو الدوري الألماني في لقطة استثنائية للمرة الأولى منذ 20 عاماً

رقم مميز للدوري الألماني هذا الموسم لم يحدث منذ 20 عاماً

بعد مرور تسع جولات من الدوري الألماني هذا الموسم، تحقق رقماً لم يحدث من 20 عاماً مضت.

للمرة الأولى من موسم 1999/2000، لم يتم إقالة أو استقالة أي مدرب من فرق البوندسليجا حتى الآن.

وفي موسم 1999، كانت أول حالة إقالة ليورج بيرجر مدرب آينتراخت فرانكفورت بعد الجولة الـ 17، وحل بدلاً منه فيليكس ماجات.

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أما في الموسم الماضي، رحل المدرب تيفون كوركوت عن صفوف شتوتجارت بعد سبع جولات فقط.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بعد لعب تسع مباريات برصيد 15 نقطة، ويأتي خلفه فرايبورج برصيد 17 نقطة.