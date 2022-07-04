مدربه السابق: إدارة النفيعي الحاقدة خططت ونفذت خطة هبوط الأهلي

الأهلي هبط لدوري يلو وأصابع الاتهام تُوجه للإدارة

وجه يوسف عنبر المدير الفني السابق للنادي الأهلي اتهامًا خطيرًا لإدارة ماجد النفيعي، حيث أكد أنها خططت ونفذت بحقد خطة هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي لم ينجح في تفادي المصير الأسود بالهبوط إلى دوري يلو عقب إنهائه الموسم الأخير من دوري المحترفين في المقعد قبل الأخير من جدول الترتيب، ويُحمل شريحة كبيرة من الإعلام والجمهور الأهلاوي إدارة النفيعي الجزء الأكبر من مسؤولية ما حدث.

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عنبر الذي كان مرشحًا لتدريب الأهلي تحت قيادة عبد الإله مؤمنة لولا منعه بواسطة الاتحاد السعودي لكرة القدم كونه أشرف على تدريب فريق آخر خلال نفس الموسم أدلى بتصريحات خطيرة لصحيفة الرياض السعودية وجه خلالها أصابع الاتهام لإدارة النفيعي بتعمد إرسال الفريق لدوري يلو.

وأضاف "السبب الرئيسي في هبوط الأهلي هي إدارة النادي التي كابرت وعاندت وتعنتت، والتي عملت بعشوائية لا تليق بكيان مثل الأهلي، وغابت عنها الاحترافية في اختيارات المدربين واللاعبين الأجانب".

تابع "لم يتم التعامل باحترافية مع النجوم الذين لا ذنب لهم في الهبوط، وفي المقام الأول الإدارة هي من خططت ونفذت ذلك الهبوط بعقلية لا تحمل سوى الحقد لهذا الكيان، وكل من وقف معهم وأيدهم شريك معهم بهذا العمل المشين تجاه كيان بهذا الحجم وجماهيره التي سجلت أكثر من موقف تجاه التلاعب بهذا الكيان".

عنبر حذر من استمرار إدارة النفيعي في النادي، بقوله "الاستمرار في الإشراف على الفريق ما هو إلا إثبات لما هو مخطط له من قبل، المفترض الاعتذار والتنحي وترك الأهلي لجمهوره".

وأتم مطالبًا وزارة الرياضة بالتدخل لحماية الأهلي وإنقاذه، وأضاف "إن العمل لإعادة الفريق إلى مصاف الدوري الممتاز يحتاج إلى عقليات احترافية تعي ما تعمل في عودة الكيان لمكانه الطبيعي، ولا تعلم الإدارة من دوري الدرجة الأولى سوى اسم دوري «يلو» واذا استمرت هذه الإدارة فنسأل الله لهذي الجماهير أن يعينهم الله على فشل آخر".

يُشار إلى أن التقارير الصحفية المتابعة للأوضاع في الأهلي أشارت مؤخرًا إلى أن عنبر أحد 3 مرشحين لتدريب الفريق في الموسم القادم، ويُنافسه على المنصب التونسي فتحي الجبال ومواطنه الحبيب بن رمضان.