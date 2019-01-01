مدربا الأهلي المصري السابقين يتنافسون على قيادة اتحاد جدة

الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري السابق مرشحًا لقيادة اتحاد جدة.

وكان لاسارتي قد رحل عن الأهلي عقب الأداء المتراجع والخروج من كأس مصر أمام بيراميدز بعد السقوط بالهزيمة بهدف دون رد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن لاسارتي أحد المرشحين لخلافة سييرا المدير الفني الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

وأشارت التقارير أن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق في جهاز لاسارتي قد يكون ضمن جهاز الأوروجوياني هناك.

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وأكدت التقارير أن جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي المصري ينافس لاسارتي على قيادة الاتحاد فنيًا خلال المرحلة المقبلة.