مدحت شلبي: شيكابالا كان يستطيع تخطي ما وصل إليه محمد صلاح

إشادة كبيرة بشيكابالا قائد الزمالك

تحدث الإعلامي المصري مدحت شلبي عن موهبة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك، ولكن كانت هناك قرارات أبعدته عن العالمية.

شيكابالا حاليًا هو قائد الزمالك، وهناك تقارير تشير إلى نية الإدارة لتمديد عقده لفترة جديدة ليستمر في الملاعب قائدًا للفارس الأبيض.

وقال مدحت شلبي عبر قناة "أون تايم سبورتس2": "شيكابالا أمهر من محمد صلاح عند امتلاك الكرة، صلاح لاعب كبير بكل تأكيد ولكن أتحدث من حيث المهارة".

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وأضاف: "شيكابالا إذا كان سلك طريقًا جيدًا أثناء احترافه في الدوري البرتغالي كان سيكون في مكانة محمد صلاح وأكثر بسبب إمكانياته الكبيرة".

وتابع مدحت شلبي: "بعض القرارات هي من أضرت موهبة شيكابالا الكبيرة، وننتظره في الموسم الحالي بالتألق والتهديف وإمتاع الجماهير".

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره بيراميدز اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب "الدفاع الجوي".