مدافع يونايتد السابق: مكان بوجبا في تشكيلة العام مستحق

ويس براون نجم دفاع فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن تواجد بوجبا في تشكيلة العام بالدوري الإنجليزي جاء عن استحقاق تام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ويس براون نجم دفاع فريق مانشستر يونايتد السابق أن تواجد الفرنسي بول بوجبا في تشكيلة العام بالدوري الإنجليزي جاء عن استحقاق تام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها براون وأكد خلالها أن بوجبا قدم مستويات طيب خلال العام رغم كل ما مر به مانشستر يونايتد من تغيرات.

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وقال براون: "لقد مر بوجبا بفترة جيدة للغاية هذا الموسم وسجل أهدافًا هامة بالنسبة لنا كما أنه صنع العديد من الأهداف، بكل وضوح جميع من لهم صوت يقدرونه بشكل كبير".

وأضاف: "أتمنى أن نرى ذلك أمام تشيلسي يوم الأحد، وبكل تأكيد هذا يعني الكثير، فلقد قدم مستوى جيد خلال الموسم وحصل على احترام الجميع".

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وأكمل: "حتى لو كنت تلعب لمانشستر سيتي أو ليفربول هذا لا يعني أنك لن تصوت للاعب من فريق منافس، في النهاية كل شخص يقوم بما يراه صحيحًا".

جدير بالذكر أن جدلًا واسعًا كان قد صاحب الإعلان عن تشكيلة العام في الدوري الإنجليزي بسبب وجود بول بوجبا وغياب كل من محمد صلاح وإيدن هازارد.