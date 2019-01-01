مدافع مانشستر يونايتد يهزم السرطان ويظهر أمام سوانزي

أنباء سعيدة لجماهير الشياطين الحمر

عاد ماكس تايلور مدافع مانشستر يونايتد للمشاركة مرة أخرى في المباريات، بعد نجاحه في الفوز بمعركته مع مرض السرطان.

تايلور ابتعد عن الملاعب منذ بداية هذا العام، بعد اكتشاف المرض وخضوعه للعلاج الكيميائي من أجل التعافي.

مانشستر أعلن في سبتمبر الماضي أن تايلور يستجيب بشكل جيد جداً مع العلاج وسيعود للتدريبات.

There was some concern for the Reds after Teden Mengi left the field injured. It was a special moment for substitute @MaxTaylor00, however, as he made his long-awaited return after treatment for cancer. pic.twitter.com/WPtn19h3lr — (@ManUtd) October 21, 2019

وبالفعل ظهر صاحب الـ19 سنة مرة أخرى بقميص الشياطين الحمر، وشارك في فوز الفريق الرديف على سوانزي سيتي أمس الإثنين بنتيجة 4/1.

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وقال المدافع الشاب بعد مشاركته بموقع "تويتر":"يا له من شعور باللعب مرة أخرى بجانب زملائي وتحقيق الفوز".

ويتواجد تايلور بمانشستر يونايتد منذ عام 2014، وقام بتوقيع عقده الاحترافي الأول في فبراير 2018.