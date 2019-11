عاد ماكس تايلور مدافع مانشستر يونايتد للمشاركة مرة أخرى في المباريات، بعد نجاحه في الفوز بمعركته مع مرض السرطان.

تايلور ابتعد عن الملاعب منذ بداية هذا العام، بعد اكتشاف المرض وخضوعه للعلاج الكيميائي من أجل التعافي.

مانشستر أعلن في سبتمبر الماضي أن تايلور يستجيب بشكل جيد جداً مع العلاج وسيعود للتدريبات.

There was some concern for the Reds after Teden Mengi left the field injured. It was a special moment for substitute @MaxTaylor00, however, as he made his long-awaited return after treatment for cancer. pic.twitter.com/WPtn19h3lr