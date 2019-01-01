مدافع مانشستر يونايتد يقلل من خطورة موقف سولشار

مدافع الفريق يستبعد سيناريو إقالة سولشار في الوقت الراهن

أصر مدافع مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف على أن مستقبل مدربه النرويجي أوليه جونار سولشار، ما زال في أمان، وذلك رغم الشكوك الكبيرة التي تحوم حوله، بعد البداية المخيبة لآمال مشجعي الشياطين الحمر.

ويعرف المدافع السويدي أن جُل الصحف البريطانية تتوقع رحيل المدرب ذو الوجه الطفولي في أقرب فرصة ممكنة، بعد سلسلة النتائج الأخيرة، التي قلصت فرص اليونايتد في المنافسة بشكل حقيقي على لقب البريميرليج منذ تقاعد فيرجسون عام 2013، مع ذلك استبعد سيناريو إقالة مدربه في الوقت الراهن.

وعن سولشار، قال ليندلوف لصحيفة "إكسبريسن" السويدية "سولشار مدرب جيد جدًا. مدرب يسهل التحدث معه ومناقشة الأمور معه، ولديه توازن جيد عندما يكون قاسيًا والعكس".

وأضاف "بما أنه كان في النادي كلاعب، فهو يعرف المطلوب لتحقيق النجاح، كما أنه يسيطر على الفريق بشكل جيد، وطبيعي أن يتعرض للنقد بحكم وظيفته كمدرب لنادٍ بحجم مانشستر يونايتد، حيث يحظى بمشاهدة جماهيرية كبيرة ومتابعة إعلامية ضخمة".

وفقًا للصحافة الإنجليزية: محمد صلاح وأليسون من المتوقع أن يلحقا بمباراة مانشستر يونايتد 🔴 pic.twitter.com/2EZMYUG7G6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وسُئل بوضوح عن مستقبل المدرب، فأجاب "ربما لا يوجد خطر على وظيفته".