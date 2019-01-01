مدافع ليون ينفي التقليل من ميسي

مارسيلو مدافع أولمبيك ليون ينفي التصريحات الأخيرة بشأن ميسي ومبابي

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى اللاعب البرازيلي مارسيلو مدافع فريق أولمبيك ليون التصريحات الأخيرة التي نُشرت على لسانه بشأن أن مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسهل من مواجهة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

وكان فريق أولمبيك ليون قد تعادل سلبيًا مع فريق برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وواجه مارسيلو مبابي بحُكم لعبه في الدوري الفرنسي، قبل مواجهة ميسي في دوري الأبطال.

اللاعب البرازيلي نشر تكذيبًا لهذه الأخبار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب على ملعب كامب نو يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مارس المقبل.

يشار إلى أن أولمبيك ليون تعادل في ست مباريات على التوالي في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

يذكر أن فريق أولمبيك ليون لم يسبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا من قبل.