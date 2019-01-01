مدافع ساسولو يجري الكشف الطبي في يوفنتوس

صفقة تبلغ قيمتها 14 مليون يورو



أصبح المتابع التركي ميريه ديميرال لاعب ساوسولو الإيطالي، على أعتاب الانتقال لنظيره يوفنتوس خلال ساعات.

ديميرال تلقى العديد من العروض بسوق الانتقالات الحالي، نظراً لتألقه الملفت للأنظار مع ساسولو هذا الموسم.

اتفاق بين بايرن ودورتموند بخصوص هوملز

صاحب الـ21 عاماً أصبح قريباً من يوفنتوس، حيث يخضع للكشف الطبي بالنادي الإيطالي اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يدفع يوفنتوس مبلغ 15 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الدولي التركي.

نيمار للخليفي: أريد العودة لبيتي الذي لم يكن علي مغادرته

تقارير صحفية أكدت أن ديميرال سيبقى مع ساسولو معاراً من يوفنتوس، على أن ينضم لفريقه الجديد في موسم 2020/2021.

يذكر أن المدافع التركي انضم لساسولو من ألانياسبور بـ7 مليون يورو فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضي.