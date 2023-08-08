مدافع ريال مدريد يثير رعب أنشيلوتي قبل انطلاق الموسم

من الصعب التعاقد مع بديل

الانتظار أوشك على الانتهاء وأصبحنا على موعد مع بداية نسخة جديدة من الدوري الإسباني، ولكن الخوف يفوق الحماس في ريال مدريد.

المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو أصبح بمثابة الصداع في رأس المدرب كارلو أنشيلوتي، بسبب الصورة المتواضعة التي ظهر بها في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وقال موقع "ريليفو" الإسباني إن معاناة ميليتاو من انخفاض واضح في المستوى بالإضافة لاستمرار ذلك في المباريات الودية الأخيرة يزيد من مخاوف أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أن أبرز العيوب التي ظهرت على ميليتاو مؤخرًا هي ثقته المبالغ فيها التي تصل أحيانًا إلى الغرور وتؤدي إلى فقدانه للتركيز في الملعب.

وهو الأمر الذي يضع أنشيلوتي في ورطة لأن الدولي البرازيلي يعتبر من العناصر الرئيسية له بالفريق ومن الصعب التعاقد مع بديل له خلال الميركاتو الحالي، بسبب تركيز النادي على صفقة محتملة بضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

يذكر أن ريال مدريد يبدأ مشواره في الدوري الإسباني يوم السبت القادم 12 أغسطس أمام أتليتك بيلباو.