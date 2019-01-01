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مدافع ريال مدريد مطلوب في انجلترا

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هل يفرط ريال مدريد في مدافعه الشاب؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ثلاث عروض من الدوري الإنجليزي للتعاقد مع مدافعه الشاب خافير سانشيز.

سانشيز لعب 5 مباريات مع ريال مدريد الموسم الجاري وسجل هدفًا في كأس الملك.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ثلاث أندية إنجليزية لم تكشف منها سوى فريق بورنموث طلب التعاقد مع قائد فريق الرديف.

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وأوضحت أنّ أكثر من كشاف راقب اللاعب في المباريات التي شارك فيها مع الفريق الأول وصار أحد الأسماء المطلوبة في أوروبا.

وبجانب انجلترا، فإن فريق ريال بلد الوليد طلب الحصول على خدمات سانشيز قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.

الصحيفة أكدت أنّ إدارة ريال مدريد ترفض التخلي عن اللاعب كما أنّه من الصعب كسر قيمة الشرط الجزائي والذي يصل إلى 300 مليون يورو.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع قلب دفاع في يناير الجاري أو ربما بنهاية الموسم.

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