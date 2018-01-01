مدافع دجلة عن مفاوضات الأهلي والزمالك: الاحتراف الخارجي أهم

باوك والأهلي والزمالك يرغبون في ضم المدافع صاحب الـ20 عامًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمود مرعي؛ مدافع وادي دجلة، أنه يحلم بالاحتراف الخارجي رغم مفاوضات قطبي الكرة المصرية معه؛ الأهلي والزمالك، موضحًا أنه حتى الآن لم يحدد مجلس إدارة ناديه مصيره.

وكانت عديد التقارير الصحفية قد أكدت اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف الشياطين الحمر إلا أنه تلقى مؤخرًا عروضًا من الزمالك وباوك اليوناني.

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مرعي قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "مصيري في يد دجلة، حتى لا أعلم العروض، كل شيء مع وكيلي، بسبب ضغط مباريات دجلة، هو يتشاور مع مجلس إدارة النادي، وما يتفقا عليه في النهاية سيتم".

بسؤاله عن أيهم يفضل الأهلي أو الزمالك أو باوك، علق: "بالنسبة لي أنا مع دجلة لآخر دقيقة، الأهلي والزمالك لا يقلان عن باوك، لكن كل لاعب يحلم بالاحتراف، هو أهم من أي شيء، لذلك الاحتراف الخارجي له الأولوية عنه".

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صاحب الـ20 عامًا من ناشئي دجلة، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2017، وشارك الموسم الجاري في 12 مباراة بالدوري والكأس، سجل خلالهم ثلاثة أهداف.