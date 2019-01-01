مدافع توتنهام: استحققت الاستبعاد من منتخب إنجلترا

تريبييه مدافع توتهام يؤكد أن المدرب جاريث سواثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا كان محقًا في استبعاده من قائمة الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب كيران تريبييه ظهير فريق توتنهام على استحقاقه التام الخروج من قائمة المنتخب الإنجليزي الأخيرة التي أعلن عنها المدير الفني للفريق جاريث ساوثجيت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يحتاج للتحسين من مستواه في الفترة المقبلة من أجل العودة للفريق في أقرب وقت ممكن.

جزء من تاريخ الوطن العربي الحديث في صورة.. 😍👑#أوروبا_مع_جول #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/TG9mCk97Bx — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وقال تريبييه: "أنا ممتن لكل الفرص التي منحها لي جاريث ساوثجيت من قبل، وأعلم ما الذي أحتاجه بالضبط من أجل العودة من جديد لمكاني في المنتخب".

وأضاف: "أعلم أنني في حاجة لتقديم مستويات أفضل في الفترة المقبلة، وأن استبعادي من القائمة أمرًا صحيحًا لأنني لا أقدم أفضل ما لدي مؤخرًا، أعلم ذلك".

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وأكمل: "كل من ترينت وكايل ووكر رائعان هذا الموسم، ويقدمان مستويات مذهلة ويستحقان التواجد في الفريق، لكن أنا لا، الأمر بتلك البساطة".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يستعد في الوقت الحالي لمواجهة نظيره الهولندي في نصف نهائي بطولة دوري أمم أوروبا.