مدافع تشيلسي: كنت أعتقد أن مورينيو مغرور!

أليكس مدافع تشيلسي السابق ينهال بالمديح على المدرب البرتغالي جوزية مورينيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال المدافع البرازيلي أليكس لاعب فريق تشيلسي السابق بالمديح على المدرب البرتغالي جوزية مورينيو وبشخصيته.

وكان أليكس قد سبق له التعامل مع مورينيو أثناء تدريب الأخير لفريق البلوز، الذي قادهم للتتويج بالبريميرليج ثلاث مرات.

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وقال أليكس: "في الحقيقة كنت أعتقد أن مورينيو مغرور بسبب ما نراه منه في الإعلام، هذا قبل أن أقابله، بعد أن قابلته وتعاملت معه أدركت خطأي، وأدركت أنه متواضع، وتفاجأت بذلك".

كما أضاف اللاعب البرازيلي: "عملت معه لثلاثة أو أربعة أشهر، في كل يوم منهم تحدثت مع مورينيو كثيرًا وأحببته كشخص وكمدرب، بالطبع لديه أسلوبه الخاص لاستخراج أفضل ما لدى اللاعبين والبعض منهم لا يتفق معه".

يذكر أن مورينيو كان قد سبق له أيضًا تدريب بنفيكا وبورتو وانتر ميلان وريال مدريد قبل تجربته الأخيرة مع فريق مانشستر يونايتد.