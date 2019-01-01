مدافع برشلونة يخطط للرحيل في الصيف

ما هي وجهة مدافع برشلونة المقبلة

قرر خوان ميرندا، لاعب برشلونة، الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد خروجه من حسابات إيرنستو فالفيردي، مدرب الفريق.

برشلونة تخلى عن مارك كوكوريلا في الصيف الماضي لصالح إيبار بهدف الاعتماد على ميرندا ولكن اللاعب لم يبرهن على إمكانياته في الموسم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إنّ صاحب الـ 19 عامًا لا يجد مستقبله في برشلونة ويفتح الباب للرحيل خلال الصيف المقبل وقد ينضم إلى فريق ريال بيتيس ويعود إلى مسقط رأسه.

وأوضحت أنّ هناك عروضًا من خارج إسبانيا أبرزها في يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وأياكس الهولندي.

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وأشارت إلى أنّ اللاعب يود الاستمرار في برشلونة ولكنّه لا يفضل اللعب للرديف أكثر من ذلك وفي حال تأخر تصعيده للفريق الأول فإن الرحيل سيكون الخيار الأفضل.

ولم يعد يتدرب مع الفريق الأول ولكنّه شارك ضد هيوسكا في الدوري الإسباني كما يتواجد في قائمة الفريق لمباراة سيلتا فيجو.