مدافع برشلونة ساخرًا من فينيسيوس: ستحصل على الكرة الذهبية العام القادم

سخر إريك جارسيا مدافع نادي برشلونة من البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني.

برشلونة تمكن من تحقيق انتصار عريض على ريال مدريد برباعية نظيفة، في مباراة لم يقدم فيها فينيسيوس الأداء المنتظر منه في غياب الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.

وحصل فينيسيوس على فرصة صريحة والنتيجة 1-0 لصالح برشلونة، لكنه لم يتمكن من استغلالها وزيف السقوط في المنطقة محاولًا الحصول على ركلة جزاء.

إريك جارسيا، وكما التقطت كاميرات قناة "movistar" الإسبانية، سخر بشدة من فينيسيوس جونيور على الأداء الذي قدمه في "الكلاسيكو".

وقال جارسيا ساخرًا من البرازيلي: "في العام المقبل، ستحصل على الكرة الذهبية، نعم الكرة الذهبية".

البرازيلي ظهر متوترًا في الكثير من لحظات المباراة، ودخل في مشاحنات مع عدد من مدافعي برشلونة، وعلى رأسهم جيرارد بيكيه وجارسيا.

يذكر أن فينيسيوس جونيور يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفًا، بفارق 8 أهداف عن كريم بنزيما المتصدر الحالي لترتيب هدافي "الليجا".

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