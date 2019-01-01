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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

مدافع بدرجة هداف - راموس يتفوق على 6 مهاجمين في أوروبا

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ارقام راموس التهديفية في الموسم الحالي مميزة للغاية جعلته افضل من مهاجمين كثر في أوروبا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تفوق سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على عدد من المهاجمين في أوروبا تهديفًا رغم أنّه يلعب في قلب الدفاع.

راموس سجل في الموسم الحالي 14 هدفًا؛ 10 مع ريال مدريد و4 رفقة منتخب إسبانيا.

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ويتجاوز راموس في سجله التهديفي 6 مهاجمين في أوروبا وهم جونزالو هيجواين وألفارو موراتا وروميلو لوكاكو وفالكاو وروبرتو فيرمينو بجانب إيدين دزيكو.

هيجواين أحرز 8 أهداف مع ميلان بينما سجل موراتا 9 أهداف رفقة تشيلسي وأحرز فالكاو مثلهم رفقة موناكو بجانب هدفين مع منتخب كولومبيا.

كما سجل فيرمينو 11 هدفًا مع ليفربول وآخر مع منتخب البرازيل ودزيكو لديه 9 أهداف رفقة روما وثلاثة أهداف مع منتخب البوسنة.

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أما لوكاكو فأحرز 13 هدفًا (9 مع مانشستر يونايتد و4 مع بلجيكا) ليصبح راموس الأفضل من هؤلاء.

ويرجع تفوق سيرجيو إلى تسجيله 8 أهداف من ركلات جزاء بينما أحرز فالكاو اثنين وفيرمينو واحدة فقط.

وأصبح راموس المسئول عن تسديد ركلات الجزاء عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

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