ليج 1

مدافع باريس يُطالب الجماهير بفتح صفحة جديدة مع نيمار

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
يرى أن الصفير ليس الحل المناسب
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

دعا المدافع البلجيكي توماس مونييه مشجعي ناديه باريس سان جيرمان، لإعادة التفكير في طريقة تعاملهم مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، منذ توتر العلاقة بينهما على خلفية ما فعله في الميركاتو الصيفي للعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق برشلونة.

وابتعد أغلى لاعب في العالم عن المشاركة مع "إلبي إس جي" في بداية الموسم، لانشغاله بملف عودته للبرسا، لكن بعد تعثر المفاوضات في آخر ساعات الميركاتو، عاد مرة أخرى للدفاع عن ألوان الباريسي.

ولعب نيمار دور البطل المخلص في آخر مباراتين أمام ستراسبورج وليون، بتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، مع ذلك، يواجه انتقادات حادة من قبل مشجعي النادي.

وقال مونييه في حديثه مع الصحفيين مساء الثلاثاء "صافرات الاستهجان ليست الحل، وأنا سعيد بما يقدمه نيمار مع الفريق، لقد فعل ما كان ينبغي عليه القيام به، وبصرف النظر عما حدث، فهو ما زال بإمكانه مساعدة الفريق، ولدى مشجعي النادي الاختيار ويُمكنهم القيام بما يريدون, لكن بالنسبة لي، لا أعتقد انه من الضروري أن يعيش وقتًا عصيبًا".

اختيارات المحررين

 

إغلاق