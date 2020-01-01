مدافع النصر السابق يختار الثنيان والدعيع في تشكيلته التاريخية

محمد حسين مدافع النصر السابق يتحدث عن فترته مع العالمي

تحدث البحريني محمد حسين مدافع النصر السعودي السابق، عن مسيرته مع العالمي وأفضل اللحظات خلال مسيرته مع الفريق.

وأكد المدافع البحريني أن تجربته مع النصر هي الأفضل في مسيرته على الإطلاق، وأن الكرة السعودية تختلف بشكل كبير عن باقي الدوريات العربية.

وقال حسين في تصريحات لإذاعة "يو إف إم" السعودية: "وقعت للنصر دون تفكير، ووالدي يشجع نادي النصر أيضًا".

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وأضاف: "محمد نور كان إضافة قوية للنصر في فترته الذي تواجد بها بقميص العالمي، وكارينيو استلم الفريق جاهزًا من جميع الجوانب وهو مدرب يمتلك الجرأة داخل الملعب، والنصر هو من أبرز كارينيو وليس العكس".

وتابع مدافع النصر السابق: "رحيل البرازيليين إيلتون وإيفرتون من معسكر النصر قبل الديربي وقتها تعتبر خيانة للفريق".

وأردف حسين خلال تصريحاته قائلًا: "لعبت 20 عامًا لم أتوج بلقب دوري سوى مع النصر مرتين وكأس ولي العهد لذلك هي الفترة الأفضل في مسيرتي".

واختتم مدافع النصر باختيار التشكيل التاريخي له والذي جاء على النحو التالي: "حراسة المرمى محمد الدعيع، الدفاع محمد شلية وأحمد جميل ومحمد الخليوي وحسين عبدالغني وبالوسط خميس العويران وفهد الهريفي ويوسف الثنيان وبدر حجي وبالهجوم بدر المطوع وماجد عبدالله".