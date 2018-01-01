مدافع النجم الساحلي على رادار الاتفاق السعودي

رامي البدوي قد ينتقل إلى الدوري السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن رامي البدوي، دافع فريق النجم الساحلي التونسي، أصبح على رادار فريق الاتفاق السعودي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار موقع "حقائق أون لاين" التونسي إلى أن إدارة النجم الساحلي، برئاسة رضا شرف الدين، تلقت عرضًا رسميًا من الاتفاق السعودي، لضم رامي البدوي.

وتدرس إدارة النجم الساحلي برئاسة رضا شرف الدين، العرض المقدم من الاتفاق السعودي، من أجل حسم موقفهم.

حجازي يتحدث لـ جول 🗣️ بعد تواجده في قائمة #جول25 للأفضل في 2018 ويكشف عن البطولة التي يتمنى الفوز بها 👀https://t.co/fHFrf0dcbB pic.twitter.com/3lNT1vZAg1 — جول مصر (@goaleg) December 26, 2018

وتسعى إدارة الاتفاق لزيادة عدد المحترفين التونسيين في صفوفها إلى لاعبين، حيث في حالة انضمام البدوي، سيكون زميلًا للتونسي الآخر فخر الدين بن يوسف.

ويعد رامي البدوي واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف النجم الساحلي، حيث يلعب كقلب دفاع وفي مركز الظهير الأيمن أيضًا.