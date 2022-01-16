مدافع الزمالك ينضم لأكرم توفيق .. الونش يزيد من متاعب منتخب مصر

سقط لاعب جديد من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، لتواصل لعنة الإصابات ملاحقتها للفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

خسارة الظهيرين:

إصابات الفراعنة بدأت منذ المباراة الأولى، أمام منتخب نيجيريا، التي أقيمت في 11 من يناير الجاري.

المباراة خسرتها كتيبة كيروش بهدف نظيف، لتخسر ثلاث نقاط مهمة في مشوارها في البحث عن اللقب الغائب عن مصر منذ 2010.

خلال تلك المباراة، تعرض الظهيرين أكرم توفيق وأحمد فتوح للإصابة، ولم يتمكنا من استكمال المباراة.

توفيق أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن ما تبقى من البطولة، فيما كانت إصابة فتوح في العضلة الأمامية، وهناك محاولات جارية للحاقه بمباراة الجولة الثالثة أمام السودان، بعدما غاب عن مواجهة غينيا بيساو في الجولة الثانية.

الونش يزيد من متاعب مصر:

وفي الوقت الذي يحاول به كيروش للم شمل المنتخب، بحثًا عن ثلاث نقاط مهمة أمام السودان، بدلًا من الخروج المبكر من البطولة، ظهرت مشكلة المدافع محمود حمدي "الونش".

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي غياب الونش عن مواجهة السودان، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الأمامية.

مدافع الفراعنة لم يستطع استكمال مواجهة غينيا بيساو، التي أقيمت أول أمس السبت، وخرج بين شوطي المباراة متأثرًا بإصابته، ونزل محمد عبد المنعم بدلًا منه.

ما هو وضع مصر في مجموعتها؟

بعدما خسر الفراعنة المواجهة الأولى أمام نيجيريا، خطفوا فوزًا صعبًا أمام غينيا بيساو بهدف نظيف، أحرزه محمد صلاح.

مصر تحتل حاليًا المركز الثاني في جدول المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، خلف نيجيريا صاحبة الصدارة بست نقاط.

فيما يتساوى منتخبا غينيا بيساو والسودان في النقاط بنقطة وحيدة لكل منهما.

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