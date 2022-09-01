مدافع الزمالك: الهلال أفضل بدنيًا ونعد الجمهور بالفوز

من يفوز في سوبر لوسيل؟

قدم محمود حمدي الونش؛ مدافع فريق نادي الزمالك، وعدًا لجماهير القلعة البيضاء، بالتتويج بجميع البطولات خلال الموسم الجديد 2022-2023، متحدثًا عن مواجهة الهلال السعودي.

ماذا قال الونش عن مواجهة الهلال؟

قال الونش خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مباراة سوبر لوسيل كانت صعبة، والهلال أفضل عل المستوى البدني".

Shahid

وتابع: "الهلال جاهز بدنيًا أكثر من الزمالك، نظرًا لانطلاق الدوري السعودي والإعداد بشكل جيد خلال الفترة الماضية، بينما نحن خرجنا من موسم طويل وشاق".

مدافع الزمالك واقل: "نعلم صعوبة المباراة، ولكننا رجال وسنتكاتف جميعًا من أجل الفوز وإهداء الكأس لجمهور الزمالك مثلما حدث في بطولتي الدوري وكأس مصر".

الهلال يواجه الزمالك في كأس سوبر لوسيل

ومن المقرر أن يواجه الهلال بطل الدوري السعودي نظيره الزمالك بطل الدوري المصري، في مباراة كأس سوبر لوسيل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وستقام المباراة كاحتفالية كبيرة في افتتاح ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يحصل الفائز في المباراة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

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