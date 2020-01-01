مدافع الترجي: على الزمالك أن يسأل الأهلي عن جحيم رادس

إيهاب المباركي يتوعد الزمالك في مباراة الإياب المقرر له بتونس.

حرص إيهاب المباركي، مدافع فريق الترجي التونسي، على توجيه رسالة قوية إلى نادي الزمالك، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الفريق الأبيض.

الترجي خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

المباركي قال خلال تصريحات إذاعية تونسية عقب المباراة: "كنا نخوض المباراة ضد الحكم المغربي رضوان جيد وليس أمام الزمالك".

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مدافع الترجي تابع: "حظوظنا في التأهل مازالت قائمة، وسنخوض مباراة الإياب في رادس من أجل تحقيق الفوز الذي يؤهلنا إلى نصف النهائي".

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إيهاب المباركي أردف: "يجب على الزمالك أن يسألوا الأهلي والوداد المغربي عن جحيم استاد رادس التي سيستضيف مباراة الإياب".

واختتم لاعب الترجي تصريحاته قائلًا: "سنبذل كل جهدنا في مباراة الإياب من أجل التأهل من ملعب رادس".

ويحتاج الترجي للفوز على الزمالك بهدفين دون رد، أو بفارق 3 أهداف من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.