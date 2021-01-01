مدافع الأهلي: أحمل نفسي مسؤولية الهزيمة أمام الفيصلي

محمد آل فتيل يتحدث عن الهزيمة أمام الفيصلي

أكد محمد آل فتيل، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن فريقه لعب مباراة رائعة، مشيرًا إلى أن الخسارة أمام الفيصلي يتحملها هو وحده، بسبب الخطأ الذي ارتكبه.

الفيصلي حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

آل فتيل قال خلال تصريحات للناقل الرسمي عقب المباراة: "لعبنا مباراة جميلة، وكانت لنا فرص كثيرة كان من الممكن أن نسجلها في الشوط الأول، وهذه هي الكرة، إذا لم تسجل تستقبل الأهداف".

مدافع الأهلي تابع: " بعد الهدف الأول حدث تراجع كبير بالنسبة لنا، والخسارة أتحملها أنا لأنني سبب الخسارة، وتسببت في ركلة جزاء، وغاب التوفيق عنا، وعلينا أن نعمل على المباريات القادمة لتحقيق الانتصارات".

محمد آل فتيل أردف: "محمد خبراني لاعب كبير، ويقدم مستوى ممتاز ونزول عبد باسط هندي بدلًا منه كان مميز، وأعتقد أننا تراجعنا، كان يجب علينا فرض شخصيتنا وأسلوبنا".

واستطرد قائلًا: "الخسارة كانت غير متوقعة لأننا كنا الأفضل ونستحق الفوز، وسنعوض الفترة القادمة، وأعتذر للجماهير، لأن هناك بعض الهفوات تحدث، وإن شاء الله لن تتكرر".

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واختتم آل فتيل تصريحاته قائلًا: "كان لدينا الفرصة اليوم للمنافسة على لقب الدوري السعودي اليوم، وذلك في حالة تحقيق الفوز في مباراة الفيصلي، ولكن مازال لدينا الأمل".