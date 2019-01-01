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كأس آسيا

مدافع الأردن يكشف سبب الهزيمة أمام فيتنام

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منافسات قوية في دور الـ16 بكأس الأمم الآسيوية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف سالم العجالين، مدافع منتخب الأردن، سبب الهزيمة أمام فيتنام وتوديع بطولة كأس الأمم الآسيوية من دور الـ16 اليوم الأحد.

واستطاع فيتنام في الفوز بالمباراة والصعود إلى دور الـ8، بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره الأردني.

وقال مدافع المنتخب الأردني في تصريحات صحفية: "هذه هي كرة القدم، هناك الفوز والهزيمة، ومن لا يكون في يومه يتلقى خسارة".

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وأضاف: "لم نكن في يومنا في مباراتنا اليوم أمام فيتنام، ولذلك ودعنا منافسات البطولة وكنا نتمنى أن نقدم أداء أفضل من هذا".

وتابع العجالين: "كل الاعتذار للجماهير الأردنية على ما حدث اليوم بالخروج من دور الـ16، والذين لم يقصروا وساندونا منذ بداية المنافسات".

ويعد المنتخب الفيتنامي أول المتأهلين إلى دور الـ8 من منافسات كأس الأمم الآسيوية.

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