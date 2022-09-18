مدافع آرسنال بلا رحمة .. جابرييل يسخر من مهاجم برينتفورد على طريقته!

مدافع آرسنال يقلب الطاولة على مهاجم برينتفورد

تعرض إيفان توني لاعب برينتفورد للسخرية بلا رحمة من جابرييل ماجاليايش مدافع آرسنال بعد فوز المدفعجية المريح على فريق توني.

آرسنال ضرب برينتفورد بثلاثية دون رد لحساب الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي، على ملعب جيتيك كوميونيتي ليعود الجانرز إلى صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

منحت أهداف ويليام ساليبا وجابرييل جيسوس وفابيو فييرا آرسنال الفوز السادس في سبع مباريات بالدوري هذا الموسم.

جابرييل يسخر من توني على طريقته الخاصة

برينتفورد حقق انتصار ساحق على آرسنال في افتتاح الموسم الماضي، بهدفين دون رد، وسخر حينها توني من كتيبة ميكيل أرتيتا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" حيث غرد قائلًا: "ركلة لطيفة مع الأولاد".

بعد أكثر من عام من وقت تلك التغريدة، استخدم جابرييل التدوينة ضد توني - حيث نشر نفس التغريدة بعد فوز فريقه اليوم.

وكتب على تويتر: "ركلة لطيفة مع الأولاد".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها لاعب من آرسنال تغريدة توني ضده.

بعد فوز آرسنال على برينتفورد على أرضه الموسم الماضي، تبادل اللاعب آنذاك ألكسندر لاكازيت نفس الرسالة.

وقبل تلك المباراة، استخدم ميكيل أرتيتا تغريدة توني لتحفيز فريقه.

وفي حديثه في الفيلم الوثائقي "كل شيء أو لا شيء آرسنال"، قال المدرب الإسباني: "قبل أن أذهب، لأنه ما زال في عقلي (تغريدة توني) وقد تمكنت من الاحتفاظ به لمدة أربعة أشهر وخمسة أشهر وستة أشهر".

وأضاف: "هذا توني بعد المباراة عندما لعبنا في برينتفورد هل تعلموا ماذا فعل؟ هذه كانت تغريدته بعد المباراة؟ ركلة لطيفة مع الأولاد هذا المساء".

وأتم: "لذا فهم يلعبون اليوم في أرضنا يا رفاق، وهناك فريق واحد فقط سيكون الملك على الملعب ونحن سنكون هذا الفريق، علينا أن نستحوذ على المباراة ونفوز عليهم".